Миллиардера Рыболовлева отпустили под домашний арест

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который был задержан во вторник в Монако, выпущен на свободу (условную — покидать территорию страны ему запрещено). Миллиардеру предъявлено обвинение в коррупции. Также Рыболовлева подозревают в использовании своих связей в суде против известного арт-дилера Ива Бувье и в сомнительных операциях в футбольном клубе "Монако". Там все обвинения в адрес президента клуба уже опровергли, назвав их лживыми.

VIP-вход на стадион Луи II, домашнюю арену клуба "Монако": по одной из версий, Дмитрия Рыболовлева задержали здесь перед вчерашним матчем Лиги чемпионов. Сейчас стадион закрыт. Адвокаты же утверждают, что на допрос их клиент пришел сам. Официальной информации от властей княжества — что же случилось на самом деле перед матчем — нет. Несмотря на то, что "Монако" проиграл всухую, 4:0, в послематчевом эфире обсуждали задержание не меньше, чем саму игру Лиги чемпионов.

Разъяснений ждут российские дипломаты, которые уже запросили у княжества информацию на предмет защиты законных интересов гражданина России. Официально известно только, что следственные органы Монако подозревают россиянина в коррупции. Французские СМИ считают, что задержание Рыболовлева может быть связано с известным швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Скандал разгорелся в 2015 году, когда выяснилось что Бувье продавал предпринимателю полотна подороже, а разницу клал себе в карман.

Сумму ущерба Рыболовлев оценил в миллиард долларов и подал в суд. Якобы теперь стали известны новые обстоятельства дела. "Причиной судебных разбирательств стало неправильное поведение Бувье, прежде всего, — считает вице-президент Международной конфедерации антикваров Михаил Перченко. — Я не хочу называть его жуликом, но очень хочется это сделать. Потому что он завышает цены вдвое-втрое от рыночной".

Место, где содержался под арестом Дмитрий Рыболовлев — полицейский участок, без разрешения властей княжества снимать нельзя даже с улицы. Полицейские просят при них удалить весь отснятый материал. Известно, что дома у бизнесмена провели обыск.

Верхние этажи комплекса под названием "Прекрасная эпоха" с видом на порт Эркюль — это и есть пентхаус, принадлежащий российскому бизнесмену, где проходил обыск. Рыночную стоимость этих апартаментов оценивают в 22 миллиарда рублей. Одна из самых долгих квартир в мире. Неподалеку также дежурит полиция. Пробуем зайти в здание, где живет Дмитрий Рыболовлев. На первом этаже — отделение двух банков. Внутри — много охраны, которая сразу же обратила внимание на посетителей.

В Интернете даже есть видео якобы той самой квартиры. В двухэтажных апартаментах — 30 комнат и в общей сложности полторы тысячи квадратных метров. Что противозаконного в ней было обнаружено и было ли — правоохранители пока не уточняют. Известно, что бизнесмен, несмотря на свое состояние, всегда вел тихий образ жизни.

Задержание российского бизнесмена попало в поле зрения и американских журналистов, ведь миллиардер приобрел дом Трампов в Палм Бич, якобы дружен с Иванкой и ее мужем. Поэтому арест Рыболовлева сразу привлек внимание федеральных следователей, работающих по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы. Но пока властями Монако предъявлено только обвинение в коррупции. Предприниматель отпущен под домашний арест.