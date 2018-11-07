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Ситуация на Украине 44 минуты назад
Генпрокурор Украины не может защитить правозащитниц от нападений
Несколько часов назад генпрокурор Украины подал заявление президенту Порошенко об отставке. Луценко обвинили в намеренном затягивании расследования резонансного дела украинской активистки Екатерины Гандзюк. Еще три месяца назад на нее совершили нападение, облив кислотой. А несколько дней назад она скончалась.
Сегодня же Порошенко неожиданно сообщил, что преступление, якобы, почти раскрыто. И уже найдены и организатор, и непосредственные исполнители. И что существует 20 версий нападения. Ну и очевидно, что гораздо меньше версий в деле о нападении на еще одну украинскую активистку Елену Бережную. В чью квартиру вчера вломились сотрудники СБУ.
"Товарищи журналисты, нужно двое мужчин для того чтобы помочь транспортировать больную", — просит фельдшер скорой помощи.
Товарищи украинские журналисты в ответ обступают медицинские носилки с Еленой Бережной, вытягивают руки с микрофонами и наблюдают, как два сотрудника скорой помощи, пытаясь не рухнуть с лестницы, спускают Елену Бережную с 3-го этажа.
"Это только было согласовано для того чтобы дискредитировать меня", — говорит Бережная.
Пока украинские журналисты пытали понятых на улице, в квартире правоохранители вытряхивали каждый пакет, перебирали каждую стопку бумаг. Первую дверь выламывали ломом, вторую — ногами, да так что пробили насквозь — нога застряла в дыре.
Обыск в квартире украинской правозащитницы Бережной проходил в рамках криминального производства по статьям "госизмена" и "покушение на государственное устройство". По которому она проходит даже не подозреваемой. Свидетелем. Эти кадры сняла адвокат Бережной после обыска.
Что они там искали, рылись в ящиках — все разбросано, все перевернуто.
"Это не обыск! Это я не знаю, разбойное нападение. В спальне там были дамский столик, женские шкатулки. Все было вывернуто", — возмущается Светлана Новицкая, адвокат Елены Бережной.
Местные каналы упирают на то, что причины расправы — неполитические. Мол, подруга Бережной заявила, что обыск инициировал влиятельный бизнесмен Борис Фуксман, у которого с ней личные счеты.
Сама Елена Бережная, которая сейчас находится в больнице, утверждает, что уже давно стала неугодна киевским властям: "Основная мотивация это то, что я знакома с Азаровым Николаем Яновичем и езжу в Москву".
Вот описание преступления — выдержка из постановления украинского суда: "систематически посещает Российскую Федерацию".
"С одной стороны это месть, а с другой стороны это запугивание всех инакомыслящих в преддверии выборов. Порошенко идёт на выборы. Ему нужно запугать народ. Особенно несогласных. И поэтому уж если так вот [поступают] с известным правозащитником, которая выступала в бундестаге, в европейском парламенте на сессии ОБСЕ, подготовив доклад о росте неонацизма в Украине, то, что говорить о других?", — рассказал Николай Азаров, председатель комитета спасения Украины, в 2010-2014 годах – премьер-министр Украины.
ОБСЕ. Варшава. Полтора месяца назад.
"На государственном уровне ограничиваются права этнических меньшинств, а также поддерживаются действия праворадикальных формирований, направленные на разжигание национальной, расовой, религиозной и языковой вражды и ненависти. По сути дела, идет синдикат государства с праворадикалами, которые исповедуют неонацистскую идеологию", — заявила в своем выступлении Елена Бережная.
Очередная иллюстрация — сегодня. Центр Киева. "Национальный корпус" возле кабмина требует создать министерство ветеранов. А областной совет Тернопольской области объявил 2019-й годом украинских националистов ОУН (запрещена в РФ) и официально запретил публичное использование русского языка.
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