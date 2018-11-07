Зоозащитники угрожают расправой премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Причина – использование опасных химикатов в борьбе с животными-вредителями, хорьками и опоссумами. Активисты считают, что, вопреки словам властей, вещество 1080 опасно для окружающей среды, сообщает Time.

Защитники природы образовали движение "Anti-1080" и начали слать угрозы Ардерн.

Министр охраны природы Новой Зеландии Юджин Сэйдж считает, что экологи распространяют ложную информацию об опасности вещества. Зоозащитники, в свою очередь, утверждают, что химикаты загрязняют леса и отравляют воду.

"Я поддерживаю мирные акции протеста, но угрожать расправой – это чересчур", — заявила Джасинда Ардерн.

Экологи уже перешли к акциям прямого действия.

В сентябре они разбросали трупы охраняемых видов птиц на ступенях парламента. Только в октябре были зафиксированы 93 акции протеста.

Зоозащитники грозились обстрелять правительственные вертолеты, разрисовывали автомобили чиновников и запирали их на территории национальных парков, блокируя ворота.