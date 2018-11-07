Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

Следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения в жилом доме по улице Софьи Ковалевской на севере Москвы, где были убиты 35-летней Екатерина С. и ее 12-летний сын Александр.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. Она подчеркнула, что следователи и криминалисты устанавливают картину преступления. Их работой руководит исполняющий обязанности руководителя столичного ГСУ СКР Андрей Стрижов.

Сегодня вечером в квартире дома по улице Софьи Ковалевской в Москве были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти.



Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты СКР. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения pic.twitter.com/Zkda0UeN6r — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.

По сообщению телеканала "Россия 24", бездыханные тела родственников с ножевыми ранениями обнаружила мать убитой, которая приехала из Владимирской области, встревоженная тем, что Екатерина и Александр долгое время не выходят на связь.