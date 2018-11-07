Алан Дзагоев не сыграет с "Ромой"

В среду ЦСКА проведет в "Лужниках" матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА сыграет с "Ромой" без полузащитника Алана Дзагоева, которого нет ни в стартовом составе, ни среди запасных. Также пропустит встречу и-за травма уругвайский нападающий армейцев Абель Эрнандес. ЦСКА начнет встречу в таком составе: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

"Роме" придется обойтись без травмированного капитана Даниэле Де Росси. Не сыграет и другой полузащитник – Хавьер Пасторе. В запасе остались нападающие Стефан Эль Шаарави и Дженгиз Ундер. С первых минут начнут встречу Робин Ольсен — Давиде Сантон, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов, Бриан Кристанте, Стивен Нзонзи, Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.