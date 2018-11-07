Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным подготовил законопроект о любительской рыбалке ко второму, основному, чтению.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава комитета Николай Николаев.

Выступая на заседании, он подчеркнул, что предложенный правительством вариант об именных разрешениях для любительской рыбалки — отвергнут, поскольку это могло повлечь негативные социальные последствия.

По словам Николаева любительским рыболовством в России увлекается от 15 до 25 миллионов человек. Он подчеркнул, что принятие данного механизма лишило бы отечественных рыболовов возможности полноценно удить рыбу на водоемах общего пользования.

Парламентарий отметил, что одновременно решено не ликвидировать институт рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добываются такие ценные виды рыб, как семга, таймень, чавыча, байкальский омуль и ряд других.

По мнению Николаева, данный шаг позволит защищать данные участки от браконьеров, а обычные россияне могут ловить рыбу сетями в указанных районах страны только в целях удовлетворения личных потребностей. При этом сети должны поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.

Вместе с тем, в документе содержится и запрет – теперь на одном водоеме нельзя будет ловить и разводить рыбу, что, по мнению Николаева "позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу".

Под запретом будет также продажа жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.