Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным подготовил законопроект о любительской рыбалке ко второму, основному, чтению.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава комитета Николай Николаев.
Выступая на заседании, он подчеркнул, что предложенный правительством вариант об именных разрешениях для любительской рыбалки — отвергнут, поскольку это могло повлечь негативные социальные последствия.
По словам Николаева любительским рыболовством в России увлекается от 15 до 25 миллионов человек. Он подчеркнул, что принятие данного механизма лишило бы отечественных рыболовов возможности полноценно удить рыбу на водоемах общего пользования.
Парламентарий отметил, что одновременно решено не ликвидировать институт рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добываются такие ценные виды рыб, как семга, таймень, чавыча, байкальский омуль и ряд других.
По мнению Николаева, данный шаг позволит защищать данные участки от браконьеров, а обычные россияне могут ловить рыбу сетями в указанных районах страны только в целях удовлетворения личных потребностей. При этом сети должны поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.
Вместе с тем, в документе содержится и запрет – теперь на одном водоеме нельзя будет ловить и разводить рыбу, что, по мнению Николаева "позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу".
Под запретом будет также продажа жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дмитрия Рыболовлева официально обвинили в коррупции
- СМИ: позиции Трампа пошатнулись, но еще прочны
- На врио мэра Махачкалы заведено уголовное дело
- Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза
- Глацких оказалась растратчицей
Самое читаемое
-
Съеденный на спор слизень убил юношу через восемь лет
- Воспитательница детсада наступила на ребенка, а его отец снимал это на видео
- В Москве стреляли в миллиардера из списка Forbes
- Ешь и худей: ученые назвали продукт, борющийся с ожирением
- Молодожены погибли через полтора часа после свадьбы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Туск: есть риск выхода Польши из ЕС
- Минфин пришел за валютой: пора ли избавляться от рублей?
- Иран готов к длительной экономической осаде
- Нефть: баррель будет стоить $50?
- В Монако задержан бизнесмен Рыболовлев
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Горячий кофе оказался полезнее холодного
- 5 способов снизить риск рака молочной железы, в которые верит наука
- Даже «нетоксичные» лаки для ногтей могут быть опасны - и вот почему
- Есть вопрос: реально ли избавиться от целлюлита своими силами
- Эксперимент показал, как энергетики губят сосуды
Вести в 20.00
-
Россия отметила годовщину легендарного парада
- Промежуточные выборы раскололи США на два лагеря
- Как 9-летний Родион спас ребенка в бассейне
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку
- В Мытищах взялись за очистку рек: жители волнуются за судьбу бобров
- Дебош в самолете обошелся пассажиру в 320 тысяч рублей
- По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт
- Необычная премьера: Орфей и Эвридика споют в советской квартире
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"