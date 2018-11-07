Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

Ректору Московской духовной академии, архиепископу Амвросию, не дали въехать на территорию Украины. Владыка прилетел в Киев на актовый день Киевской Духовной академии.

Как уточнил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, ректора Академии не пропустили на границе без объяснения причин, и в настоящее время владыка собирается лететь обратно в Москву.

В Русской православной церкви выразили сожаление в связи с этой ситуацией, назвав ее "гипертрофированной шпиономанией".