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7 ноября 201821:43 Андрей Архипов

Выборы в США: проигравшие или победители

Ещё до дня выборов в Конгресс было ясно, что они станут историческим референдумом доверия президенту Дональду Трампу. Традиционное противостояние республиканцев и демократов на этот раз называли сражением сторонников и противников действующего главы Белого дома.

И одни и вторые связывали массу надежд с эти выборами, и те и другие назвали их результаты "очевидной" или "безусловной" победой. Однако, как ни странно, и для республиканцев и для демократов ситуация во многом изменилась в худшую сторону.

Лояльные Трампу СМИ основное внимание акцентируют на укреплении позиций республиканцев в верхней палате. Окончательные итоги подвели ещё не все штаты, но уже ясно, что, по меньшей мере, 51 кресло из 100 достанется однопартийцам Трампа.

Может и больше, сообщает New York Times. С перевесом менее чем в 1 процент Флорида, похоже, сенсационно перейдёт республиканцам. С той же уверенностью можно говорить об Аризоне, а вот в Монтане отрыв в несколько сотен бюллетеней ещё может изменить итоговый результат.

Говоря о конкретных штатах, демократы смогли забрать себе Неваду, а Республиканцы обошли действующих сенаторов-демократов в Северной Дакоте, Миссури и Индиане.

В целом же Трамп сохранил за собой центр и юг страны, а оба побережья остались верны демократам.

Пропрезидентский сенат гарантирует Трампу фактическую индульгенцию от импичмента, на который так надеются рьяные критики главы Белого дома. Именно этот результат дал основание ему для радости и позволил назвать состоявшиеся выборы "успехом".

Эти же цифры в распределении сенатских мест дают демократам понять, что их критика Трампа теперь будет скорее игрой на перспективу, чтобы лишить его возможности переизбраться на второй срок через 2 года.

Демократы всё же празднуют свою победу. Они вернули себе контроль над Палатой представителей, забрав у республиканцев сразу 26 мест, и теперь набирают больше 218 голосов необходимых для простого большинства.

С одной стороны – это, несомненно, охладит пыл президента, кажется поверившего в последнее время, что любая его идея получит поддержку законодателей. Теперь, у демократов появляется реальный рычаг от шлагбаума, который они давно мечтали поставить на пути президентских законопроектов.

Впрочем, Трамп не раз утверждал, что даже те задачи, для решения которых требуется вносить поправки в конституцию, он готов претворять в жизнь собственными указами.

Президентский указ может быть заблокирован Конгрессом, но для этого демократам понадобится одобрение обеих палат, а на единодушие законодателей теперь не могут рассчитывать ни они, ни республиканцы.

К тому же, демократам теперь придётся нести ответственность за свою оппозиционность.

Ещё вчера Трамп мог обвинять их лишь в предвзятости по отношению к своей персоне и попытках осложнить ему жизнь на президентском посту через различные судебные преследования.

Теперь же, можно быть уверенным, им будет доставаться изрядная доля критики за все инициативы республиканцев, которые окажутся заблокированы демократической Палатой представителей.

По сути, Конгресс лишь тогда может выполнять созидающую роль, когда обе палаты контролируются одной партией. В ином случае, он превращается в место, где политические противники скорее заняты блокированием инициатив соперника, чем бесплодными попытками проведения собственных законопроектов через одобрение противоположной стороны.

Последние два года Трамп, с некоторыми оговорками, имел в своём распоряжении именно такой "однопартийный" Конгресс. Однако, даже в этом случае, политика Вашингтона вызывала раздражение за рубежом и протест на родине.

Теперь есть шанс, что действия США, по крайней мере, на внешней арене, станут менее экстравагантными.

Внутри США борьба партий лишь обострится и не обязательно это пойдёт на пользу избирателям.

Демократы уже готовят очередные расследования деятельности президента, инициировать которые им теперь позволит их положение в нижней палате Конгресса.

Однако сообщает Fox News, Сенат, назначающий судей, будет в большой степени влиять на итоги таких расследований.

Поменяются и ключевые фигуры в различных комитетах Палаты представителей. Вполне вероятно, что демократы смогут получить контроль над расходованием средств и налоговыми изменениями, что осложнит предвыборные манёвры для Трампа на ближайшие два года и сократит его шансы на второй срок.

Почти все ведущие зарубежные издания, как в США, так и в Европе, отмечают тот факт, что Соединённые Штаты вошли в период постоянного пребывания в состоянии предвыборной борьбы.

Даже спустя всего несколько часов после завершения промежуточных выборов в Конгресс, эксперты оценивают их итоги с точки зрения влияния на предстоящие в 2020 году выборы президента.

Как бы то ни было, но делать Америку "Great Again" теперь будет вдвойне тяжелее. И, возможно, у Трампа на это уже не останется времени.

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