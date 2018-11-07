Галлямова, Гунина и Костенюк продолжают борьбу за шахматную корону

В Ханты-Мансийке продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. В третий круг вышли россиянки Алиса Галлямова, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Валентина Лагно и Наталья Погонина.

Алиса Галлямова во второй раз победила другую россиянку Александру Горячкину. Валентна Гунина была сильнее украинской шахматистку Анну Ушенину (в первой партии была ничья). Александра Костенюк во второй раз сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь, а Екатерина Лагно, с Хоанг Тхань Чанг из Венгрии. Наталья Погонина победила Чжу Цзиньэр, которой уступила накануне.

Выбыла из борьбы Анастасия Бондарук, которая снова проиграла украинке Анне Музычук. Продолжает борьбу за титул чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь, победившая по итогам двух партий американку Ирину Краш (победа в первом матче и ничья во втором).