Василий Волга пригрозил украинской власти судом

Лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга, которого 7 ноября вызвали на допрос в СБУ по делу о госизмене, отпущен домой. После допроса он вышел в эфир программы "60 минут", где заявил, что у следствия нет никаких доказательств его вины.

"Домыслы, пустота, отсутствие хоть каких-нибудь фактических данных, чистой воды фальсификация. В процессе допроса стало понятно, что у них нет ни единого доказательства. Они лепят дело, чтобы создать видимость существования какой-то организации, которая стремится к свержению власти на Украине", — заявил оппозиционный политик. По его мнению, Служба безопасности Украины показала полное отсутствие профессионализма.

"Все это делается с целью запугивания и похоже на гуманитарный террористический акт, чтобы другим было неповадно говорить на русском языке, сопротивляться режиму, защищать политических заключенных. Как только ты становишься на гражданскую позицию, это означает, что ты преступник", — сказал политик.

"Эти люди начали дело, которое заканчивать будем мы. И судить их будем мы. Каждому из них придется держать ответ за все, что они сотворили с Украиной за последние четыре года. За все политические репрессии и преследования", — заявил политик.

6 ноября к бывшему депутаты Верховной рады пришли с обыском сотрудники СБУ и вручили повестку на допрос. Политик проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины — покушение на госпереворот и госизмена. Украинские власти считают, что акции против повышения цен на коммунальные тарифы на самом деле имеют цель "свержение существующей власти неконституционным способом".