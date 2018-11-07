Андрей Аршавин решил завершить карьеру

Бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин в ближайшем будущем завершит карьеру. Последним клубов биографии 37-летнего нападающего был казахстанский "Кайрат".

Контракт Аршавина с "Кайратом" истек, и футболист стал свободным агентом. Однако Андрей заявил, что не будет искать новую команду. "Я уже конечно никуда не буду переходить", — приводит слова Аршавина пресс-служба "Кайрата".

Андрей Аршавин – воспитанник санкт-петербургской школы "Смена". Большая часть карьеры Андрея прошла в "Зените". Также он выступал в лондонском "Арсенале", краснодарской "Кубани" и алма-атинском "Кайрате". В составе сборной России Андрей стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.