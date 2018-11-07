Артем Дзюба не сыграет с "Бордо"

В четверг "Зенит" проведет во Франции матч четвертого тура Лиги Европы с "Бордо". Не сможет помочь российскому клубу его лучший бомбардир Артем Дзюба, получивший травму.

О том, что "Зенит" не сможет рассчитывать на Дзюбу, сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак. "У Дзюбы повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Бранислав Иванович. Оставили его, потому что ему очень сложно из-за игр без замен, нагрузка на него выпала большая", — приводит слова Семака ТАСС.

В матчах Лиги Европы Артем забил 5 мячей, в том числе и в ворота "Бордо" в первой встрече. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой "Зенита" 2:1. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в группе С с 7 очками. "Бордо" проиграл все три встречи и занимает последнее место.