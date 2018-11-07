Глава сельского поселения в Крыму получил конверты с подозрительным порошком

Два конверта с неизвестным порошком поступили в адрес руководителя Молодежненского сельского поселения Крыма, в настоящее время они направлены на экспертизу.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев.

По ее словам, никто не рискнул вскрыть странные почтовые отправления, отправленные кем-то с главного почтамта в Симферополе. В результате прибегли к помощи полиции. В данное время конверты направлены на экспертизу.