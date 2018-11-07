Лига чемпионов. ЦСКА проиграл "Роме" в "Лужниках"

ЦСКА принимал в столичных "Лужниках" итальянскую "Рому" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой гостей с результатом 2:1.

Одна из первых атак римлян привела к угловому, а тот – к голу. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ошибся на выходе, высокий защитник Костас Манолас головой отправил мяч в сетку. Вскоре армейцев постигла новая неприятность. Неудачно упал Марио Фернандес. Защитник сборной России на носилках покинул поле и был заменен. Гости, не особо утруждая себя, контролировали ход встречи и выиграли первый тайм 1:0.

В начале второй половины встречи ЦСКА удалась быстрая атака, которую точным ударом завершил Арнор Сигурдссон. Это первый гол 19-летнего исландца в составе москвичей. Но ничейный счет держался недолго. Всего 9 минут. Джастин Клюйверт вывел на удар Лоренцо Пеллегрини, и тот не промахнулся. Вскоре Цармейцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Хердур Магнуссон.

Тем не менее, ЦСКА не бросил бороться и попытался уйти от поражения. Не получилось. "Рома" выиграла 2:1 и, набрав 9 очков, лидирует в группе G. У армейцев 4 очка и третье место.