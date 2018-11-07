Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

В среду, 7 ноября, генеральный прокурор США Джефф Сешнс в подал на имя президента Дональда Трампа прошение об отставке. В тексте направленного в Белый дом заявления говорится : "Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку".

Глава американской администрации поблагодарил уходящего в отставку Джеффа Сешнса за службу на посту генерального прокурора, передает ТАСС. В своем Twitter Дональд Трамп написал: "Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего!"

Исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер, занимавший пост начальника аппарата генерального прокурора США в министерстве юстиции.