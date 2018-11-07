Тренер "Ромы" Ди Франческо: мы должны были побеждать с более крупным счетом

Итальянская "Рома" выиграла в Москве у ЦСКА со счетом 2:1 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Две недели назад римляне также победили, но уже с результатом 3:0.

Тренер римлян Эусебио Ди Франческо сравнил матчи в Риме и Москве. "Мы играли в Москве при сумасшедшей поддержке болельщиков. Мы забили быстрый, легкий мяч. Еще нам помогло, что произошло удаление. Но это произошло из-за того, что мы давили", — приводил слова Ди Франческо "Спорт-Экспресс".

Тренер "Ромы" остался недоволен действиями своей команды в московской встрече. "Это был такой матч, который надо доводить до логического конца, когда ведешь в счете, и когда играешь против такой команды как ЦСКА. Все-таки это молодая, быстрая команда. Так или иначе, но они обыграли "Реал". Я недоволен, что ребята расслабились в какой-то момент. Хотя я прошу в каждом матче быть сконцентрированными на протяжении всего матча".