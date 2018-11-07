В Франции снова обрушился дом

В расположенном на северо-востоке Франции городе Шарлевиль-Мезьер обрушился жилой дом, данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Инцидент произошел в среду, 7 ноября, вечером.

В рухнувшем здании было всего три квартиры. Для того, чтобы помочь женщине, которая не могла самостоятельно покинуть место происшествия, спасателям пришлось применить раздвижную лестницу. Из прилегающих к месту инцидента домов были эвакуированы все люди — около 50 человек.

Примечательно, что в день обрушения дома город Шарлевиль-Мезьер посетил президент Франции Эммануэль Макрон, совершающий поездку по местам, связанным с событиями Первой Мировой войны, и провел там выездное заседание кабинета министров, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в минувший понедельник в Марселе обрушились три жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и не был заселен. Под завалами были обнаружены тела шести человек, поисково-спасательные работы продолжаются.