На Кипре найдено тело туристки из России

На побережье Кипра в районе города Пафос в воде обнаружено тело 67-летней туристки из России. Представители посольства РФ в республике разыскивают родственников погибшей.

По данным местных СМИ, тело было найдено другими туристами и доставлено в генеральный госпиталь Пафоса, где врачи констатировали смерть женщины. О причинах смерти россиянки пока не сообщается, ведется расследование, передает ТАСС.