Виктор Гончаренко: травма Фернандеса оказалась серьезной

Травма защитника ЦСКА Марио Фернандеса, полученная в матче Лиги чемпионов с "Ромой", оказалась серьезной. Есть подозрения, что у футболиста сборной России перелом скулы и сотрясение мозга.

Информацию о серьезном характере травмы Марио Фернандеса подтвердил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. " Сейчас Фернандесу делают обследование. Но по предварительной информации у него может быть и сотрясение, и перелом скулы, и перелом носа.", — приводит слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".

Несмотря на проигрыш, Виктор Гончаренко остался доволен игрой армейцев. " Многое было против нас. Травма Марио Фернандеса, удаление, быстро пропущенный мяч. Моментами мы хорошо возвращались в игру, контролировали ее, играли авантюрно в обороне. Такие матчи хороши для нас в плане дальнейшего продвижения. "Рома" хорошо знает, что делать в атаке и обороне. Мы играли самоотверженно после удаления, команде за это нужно сказать спасибо. И нельзя не отметить великолепный стадион, который сегодня был".

Много вопросов вызвал второй гол римлян, а именно находился ли в офсайде полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. "Но тренеру было бы неправильно говорить о судействе. Потому что даже второй пропущенный мяч, даже если бы зафиксировали, было бы правильно. Но и не зафиксировали тоже правильно. Слишком сложный момент для оценки. Ну вот такое решение приняли. К сожалению, оно против нас".