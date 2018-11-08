Скончался композитор Франсис Лэй

В среду, 7 ноября, скончался на 87-м году жизни известный французский композитор, лауреат премии "Оскар" Франсис Лэй.

Мэр Ниццы, родного города усопшего, заявил: "Я с огромной скорбью воспринял известие о смерти нашего великого композитора", и сообщил, что будет просить согласия его родных назвать именем Лэя одну из улиц города.

Франсис Лэй родился 26 апреля 1932 года, напоминает ТАСС. Писать музыку для эстрады и кино он начал в 28 лет. Песни на музыку композитора исполняли Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур, Мирей Матье. Особую известность Франсису Лэю принесли мелодии к популярным кинофильмам, в том числе культовой ленте Клода Лелуша "Мужчина и женщина". В 1970 году американская киноакадемия отметила своей высшей наградой — премией "Оскар" — музыку Лэя к фильму "История любви".