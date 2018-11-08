Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ювентус"

В Лиге чемпионов сыграно еще шесть встреч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" смог обыграть в Турине итальянский "Ювентус" благодаря двум голам в концовке встречи.

Встреча в Турине получилась довольно упорной. Первый мяч был забит только на 65 минуте. Криштиану Роналду впервые отличился в еврокубках в составе "Ювентуса", причем огорчил клуб, в котором получил всемирную известность. Португалец получил мяч из глубины поля от Леонардо Бонуччи и, не раздумывая, пробил. Этот гол оставался единственным до 86 минуты, даром что возможности забить были и у одних, и у других. Но за четыре минуты до окончания основного времени гости получили право на штрафной. Хуан Мата обвел стенку и восстановил равновесие.

"Ювентус", чувствуя, что победа от него ускользает пошел вперед. И пропустил второй мяч. Снова "МЮ" использовал штрафной. Эшли Янг подал в центр штрафной площадки, где Алекс Сандро в борьбе с Полем Погба поразил собственные ворота – 1:2. В оставшиеся минуты гости могли забить третий мяч, но вратарь Войцех Щесный спас хозяев после выхода Маркуса Рэшфорда один на один.

Несмотря на домашнее поражение, "Ювентус" остается лидером группы Н. На счету чемпионов Италии 9 очков в четырех встречах. "Манчестер Юнайтед" набрал 7 очков и вернулся на второе место. 5 очков у "Валенсии", и всего одно у швейцарского "Янг Бойз".