Лига чемпионов. "Реал" разгромил чешскую "Викторию"

Соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов мадридский "Реал" одержал свою третью победу. "Королевский клуб" разгромил в гостях чешскую "Викторию" 5:0.

"Реал" проводил свой третий матч под руководством Сантьяго Солари. На этот раз победители Лиги чемпионов не испытали проблем с чешской "Викторией", даром что играли в Пльзени. Еще до перерыва в воротах хозяев побывало четыре мяча.

На 20 минуте Карим Бензема обыграл двух защитников и отправил мяч между ног вратарю "Виктории" Алешу Грушке. Через три минуты цели достиг удар Каземиро. На 38 минуте Бензема после навесной передачи Тони Крооса забил свой второй мяч. И, наконец за минуту до перерыва Гарет Бэйл забил четвертый мяч.

Во втором тайме гости ограничились одним голом. Его записал на свой счет Тони Кроос. "Реал" выиграл 5:0 и набрал 9 очков. Столько же у "Ромы", но итальянский клуб уступает испанскому по разнице мячей. 4 очка и третье место у ЦСКА. Замыкает таблицу в группе G "Виктория", набравшая лишь одно очко.