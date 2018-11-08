"Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов сыграны еще несколько матчей четвертого тура группового этапа. Самый крупный счет был зафиксирован в Манчестере, где чемпион Англии "Манчестер Сити" разгромил сильнейший клуб Украины "Шахтер".

Беды "Шахтера" начались на 13 минуте после гола Давида Сильвы. Капитан замкнул прострел Риада Мареза. Второй гол "Сити" оказался скандальным. Венгерский судья Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота гостей, после того как в их штрафной споткнулся Рахим Стерлинг. 11-метровый реализовал Габриэл Жезус. Сразу после перерыва отличился сам Стерлинг. Второй пенальти в ворота "Шахтера" был назначен совершенно справедливо. И снова Жезус был точен. После четвертого мяча оборона гостей развалилась, и "Сити" забил еще два мяча. Сначала забил Марез, а потом Жезус оформил хет-трик.

Второй матч группы F прошел во Франции. "Лион" выигрывал у немецкого "Хоффенхайма" 2:0 благодаря голам Набиля Фекира и Тангуэй Ндомбеле. Но во втором тайме Андрей Крамарич и Павел Кадержебек сравняли счет. В итоге ничья 2:2. У "Манчестер Сити" 9 очков, и он лидирует в группе. 6 очков у "Лиона". 3 очка у "Хоффенхайма" и два у "Шахтера".

В группе "Бавария" не без труда обыграла в Мюнхене греческий АЕК 2:0. Оба мяча на счету Роберта Левандовского. В Лиссабоне "Бенфика" первой вышла вперед в игре с голландским "Аяксом". Ошибкой вратаря гостей Андре Онаны воспользовался Жонас. Но гости сумели уйти от поражения благодаря голу Душана Тадича. "Бавария" с 10 очками лидирует. 8 очков у "Аякса", 4 набрала "Бенфика", а АЕК не набрал ни одного очка.