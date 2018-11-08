Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб "Ахмат"

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ушел из грозненского клуба "Ахмата". Младший брат Федора Емельяненко выступал за "Ахмат" на протяжении почти двух лет.

Александр Емельяненко сообщил о своем уходе из "Ахмата" на своей странице в социальной сети. Александр сообщил, что расставание прошло по обоюдному согласию. Стороны решили не продлевать контракт.

Емельяненко-младший подписал контракт с клубом "Ахмат" в ноябре 2016 года после освобождения из заключения. 15 декабря Александро проведеь в Екатеринбурге бой с бразильцем Франсимаром Баррозо.