В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

"Спутник над Польшей" — настоящее признание в любви российскому кинематографу, российской культуре. За 12 лет существования этого беспрецедентного проекта тысячи поляков открыли для себя Россию, многие пошли дальше — начали изучать историю, литературу. Появился спрос на русскоговорящих специалистов, вырос конкурс на факультетах, где изучают русский язык.

Объем, диапазон и охват поражают, особенно в этом году: "мотивы фестиваля — театр, танец, литература, музыка, живопись, скульптура, цирковое искусство". 107 фильмов, 18 из которых поборются за Гран-при. "Мы считаем, что эти картины ни в чем не уступают западным, но в то же время гораздо реже появляются на польских экранах" — принципиальная и основополагающая позиция основателя фестиваля Малгожаты Скульска.

В конкурсе художественных фильмов — показанный в Каннах фильм Сергея Дворцевого "Айка", получившее Гран-при "Кинотавра" "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, новая, но уже не раз награжденная картина Алексея Федорченко "Война Анны", очередная работа одного из самых выразительных и оригинальных молодых режиссеров России Ивана И. Твердовского "Подбросы", а также награжденнаю в Сочи за лучший сценарий "История одного назначения" Авдотьи Смирновой. Кроме того, в главном конкурсе — великолепные дебюты: "Амбивалентность" Антона Бильжо, "Глубокие реки" Владимира Битокова и "Мертвые ласточки" Натальи Першиной.

Конкурс документальных фильмов покажет крупнейших хищников России (фильм Ирины Журавлевой и Владислава Гришина "Медведи Камчатки. Начало жизни"). Необычная природа Курильских островов, богатых уникальными природными и человеческими ресурсами, в работе Дмитрия Семибратова "Земля людей". Военная тема затронута в документальном фильме Сергея Кудряшова "Я должна рассказать", являющимся монологом Маши Рольникайте — автора феноменального дневника под тем же названием, которая в юности пережила кошмар гетто и лагерей смерти.

В "Калейдоскопе нового кино" зрители увидят "Тренера" (режиссерский дебют звезды российского экрана Данилы Козловского, который в фильме играет главную роль). Известная история, основанная на фактах из жизни Виталия Калоева, в новой картине Сарика Андреасяна "Непрощенный".

Цикл "Женский взгляд" отдает дань памяти замечательным женщинам-режиссерам Кире Муратовой ("Настройщик" и "Три истории") и Вере Глаголевой ("Не чужие" и "Две женщины").

Блок "Евразия" — путешествие по прекраснейшим уголкам евроазиатского материка. Расцвет якутского кинематографа в фильме Татьяны Эверстовой "Замыкание" и в восхитительной картине режиссера Эдуарда Новикова "Царь-птица", традиции жителей живописного Кыргызстана в "Горе Сулеймана" Елизаветы Стишовой.

"The best of Sputnik" напоминает о фестивальных триумфаторах — "Аритмии" Бориса Хлебникова, удостоившейся в прошлом году высочайших оценок профессионалов и любителей кино (Гран-при и Приз зрительских симпатий), и фильме открытия "Спутника" 2017 — "Матильде" Алексея Учителя.

Уже традиционно, в очередной раз в сотрудничестве с фестивалем российского кино в Выборге, распахнется "Окно в Европу". Любителей короткометражных фильмов пригласят на блок "Короче говоря", показывающий этюды из лучших киношкол России. "Малый "Спутник" предложит любителям кино сказки для малышей, большое кино для детей постарше, а также фильмы для молодежи и "для семейного просмотра".

Жителей Варшавы "Спутник" пригласит на концерт казанского дуэта «Aигел» (поэт, певица Айгел Гайсина и музыкант Илья Барамия, соединяющие минималистические электронные звуки с невероятным по силе текстом), выставку "Soviet Bus Stops" канадского фотографа Христофера Хердвига (его путешествие в течение нескольких лет по 14 бывшим республикам Советского Союза обернулось галереей старых советских остановок), мастер-классы по каллиграфии и бурятской кухне.

"Спутник" будет проходить с 8 по 18 ноября в варшавских кинотеатрах "Луна", "Электроник" и "Иллюзион". А потом российское кино из столицы отправится по польским городам и весям.