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Ядерная программа Ирана 32 минуты назад
Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что после введения санкций коло десятка иранских нефтетанкеров отключили транспондеры автоматической системы идентификации, в результате чего пропали из виду и стали представлять угрозу международной навигации и экологии.
Брайан Хук пояснил, что устанавливаемые на судах транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение увеличивает риск несчастных случаев, так как эти устройства необходимы для предотвращения столкновения судов на море.
Спецпредставитель США по Ирану указал, что после введения санкций против Ирана Соединенные Штаты хотят предупредить страны о риске ведения бизнеса с судоходным сектором иранской экономики. По его словам, иранские морские суда, по всей видимости, принимают на себя риски покрытия обязательств в результате возможных аварий, а в случае аварии с таким танкером иранские страховые компании просто не смогут покрыть убытки.
"Страны, порты, администрации каналов и частные фирмы должны знать, что они, вероятно, будут отвечать за расходы, связанные с авариями с участием иранских танкеров, у которых отсутствует страховка... Теперь, когда мы возобновили свои санкции, международные страховые компании больше не будут участвовать в рискованном бизнесе по предоставлению услуг иранским танкерам", — цитирует высказывание Брайана Хука ТАСС.
Как сообщалось, 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Первая часть американских санкций охватила автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом других металлов. Новые санкции, в том числе, в отношении иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября: они введены в отношении более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.
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