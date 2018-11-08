Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

Несколько болельщиков футбольного клуба ЦСКА задержаны после попытки устроить массовую драку с фанатами "Ромы". Перед матчем около входа в гостиницу, где проживали итальянцы, несколько десятков российских болельщиков хотели завязать потасовку. Однако никаких предметов, которые можно было бы использовать в качестве оружия, фанаты не применяли. Болельщики римского клуба не поддались на провокации и смогли довольно быстро уйти в отель.

Матч группового этапа Лиги Чемпионов между ЦСКА и Ромой закончился победой итальянцев со счетом 2:1, напоминает телеканал "Россия 24".