Тема:

Отравление Скрипалей 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 ноября 201805:38

Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Великобритания удерживает дочь Сергея Скрипаля Юлию в качестве политического заложника. Об этом сообщила родственница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль. Также она выразила мнение, что её дяди наверняка уже нет в живых. В качестве аргумента рассказала, что за все время после отравления ни разу не разговаривала с Сергеем. А в те разы, когда звонила Юлия, у неё была возможность передать трубку отцу, чего она не делала.

На данный момент у родственников нет связи и с самой дочерью бывшего агента, никто не знает, где она находится. Также Виктория Скрипаль отметила, что Юлию используют, чтобы манипулировать общественным мнением. И ситуация останется такой до тех пор, пока в стране не изменится политический климат.

Дело Скрипалей началось 4 марта этого года, напоминает телеканал "Россия 24". Лондон настаивает, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым ядом. Британские власти обвиняют Россию. При этом не допускают нашу страну до хода расследования. В Москве эти обвинения отрицают, подчёркивают, что всё химоружие уничтожили в 2017 году под контролем ОЗХО.

Ранее по теме

Сейчас

06:42

Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

03:34

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

02:38

Художник Оскар Рабин скончался во Флоренции

00:04

Скончался композитор Франсис Лэй

23:51

На Кипре найдено тело туристки из России

23:40

Во Франции снова обрушился дом

23:12

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

8 часов назад
Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

7 часов назад
Выборы в США: проигравшие или победители

Выборы в США: проигравшие или победители

9 часов назад
Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

9 часов назад
Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

9 часов назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

15 часов назад
Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

1 час назад
Во Франции снова обрушился дом

Во Франции снова обрушился дом

7 часов назад
Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

20 часов назад
Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

1 час назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

13 часов назад
Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

37 минут назад
Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

1 час назад
Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

3 часа назад
Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

6 часов назад
Икра, шашлык и крабы в колонии строгого режима: пиры для правой руки Цапка проверяет СК

Икра, шашлык и крабы в колонии строгого режима: пиры для правой руки Цапка проверяет СК

12 часов назад
Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

13 часов назад
Скончался композитор Франсис Лэй

Скончался композитор Франсис Лэй

7 часов назад
Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

18 часов назад
Назван самый грязный город Европы

Назван самый грязный город Европы

17 часов назад
Первые зрители увидели новый фильм Сергея Урсуляка "Ненастье"

Первые зрители увидели новый фильм Сергея Урсуляка "Ненастье"

10 часов назад
401
Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

15 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Помогите спасти Савве зрение и жизнь

06.11.2018 13:37
ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

1 час назад
Художник Оскар Рабин скончался во Флоренции

Художник Оскар Рабин скончался во Флоренции

4 часа назад
В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

4 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 7 ноября 2018 года

8 часов назад
185
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

9 часов назад
Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

9 часов назад
В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

11 часов назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

12 часов назад
Подо Ржевом появится памятник советским солдатам

Подо Ржевом появится памятник советским солдатам

12 часов назад
Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

12 часов назад
Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

14 часов назад
Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

14 часов назад
Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

14 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

14 часов назад
Одиночество приводит к слабоумию

Одиночество приводит к слабоумию

15 часов назад
Известный микроэлемент сделает кофе, чай и шоколад еще полезнее

Известный микроэлемент сделает кофе, чай и шоколад еще полезнее

16 часов назад
По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

17 часов назад
Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

17 часов назад
В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

17 часов назад
Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

19 часов назад
25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

20 часов назад
Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

20 часов назад
Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

07.11.2018 07:20
Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

07.11.2018 03:51
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01