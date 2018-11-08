Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Великобритания удерживает дочь Сергея Скрипаля Юлию в качестве политического заложника. Об этом сообщила родственница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль. Также она выразила мнение, что её дяди наверняка уже нет в живых. В качестве аргумента рассказала, что за все время после отравления ни разу не разговаривала с Сергеем. А в те разы, когда звонила Юлия, у неё была возможность передать трубку отцу, чего она не делала.

На данный момент у родственников нет связи и с самой дочерью бывшего агента, никто не знает, где она находится. Также Виктория Скрипаль отметила, что Юлию используют, чтобы манипулировать общественным мнением. И ситуация останется такой до тех пор, пока в стране не изменится политический климат.

Дело Скрипалей началось 4 марта этого года, напоминает телеканал "Россия 24". Лондон настаивает, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили боевым ядом. Британские власти обвиняют Россию. При этом не допускают нашу страну до хода расследования. В Москве эти обвинения отрицают, подчёркивают, что всё химоружие уничтожили в 2017 году под контролем ОЗХО.