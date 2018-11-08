ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

Отечественные овощи, рыбу и мясо, молочные продукты и шоколад предпочитают покупать 90 процентов россиян. На импортные бренды ориентируются при покупке одежды, обуви и техники половина респондентов.

Данные опроса публикует ВЦИОМ, сообщает телеканал "Россия 24". Он приурочен к Всемирному дню качества. Большинство опрошенных обращает внимание на срок годности, состав ингредиентов. При этом многие не доверяют информации на упаковке товаров. Опрашивали людей старше 18 лет по телефону.