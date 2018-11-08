Гол Овечкина помог "Вашингтону" выиграть у "Питсбурга"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал бывшего владельца трофея "Питсбург Пингвинз" и выиграл 2:1.

"Пингвины" вышли вперед на 13 минуте, когда Сидни Кросби реализовал численное преимущество. Ответ хозяев последовал на 28 минуте. Александр Овечкин в большинстве сравнял счет. Этот гол стал капитана "Кэпиталз" 12-м в сезоне. Всего на счету Овечкина 18 очков (12+6) по системе гол плюс пас.

Ничейный счет сохранялся вплоть до конца третьего периода. Развязка наступила на 59 минуте. Ти Джей Оши с подачи Евгения Кузнецова принес "Вашингтону" победу со счетом 2:1. Нападающий "Питсбурга" Евгений Малкин очков в матче не набрал, но в третьем периоде получил 10-минутный штраф за грубый фол против Оши.