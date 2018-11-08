Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

Пожар, вспыхнувший в ночь на четверг в складском помещении в пригороде Иркутска, ликвидирован, в настоящее время ведется проливка и разбор конструкций здания. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, загорелось складское помещение в поселке Маркова. Огонь распространился на площади 8 600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, передает ТАСС.

Здание из железобетона, в котором произошло возгорание, по документам числится как складское помещение. На самом деле, в нем размещаются цех по сборке мебели и производство строительных блоков.