8 ноября 201807:08
Пожилой злоумышленник сломал памятник герою-антифашисту в Хорватии
В Хорватии вандал сломал ногу во время попытки разрушить памятник герою антифашисткого сопротивления Раде Кончару. Хулигану удалось повредить монумент, однако он не смог рассчитать траекторию его падения.
Преступника отвезли в ближайший травмпункт. А за порчу памятника — завели уголовное дело. Источники из хорватских СМИ сообщают, что вандалу больше 60-ти лет. Его имя не разглашают в интересах следствия.
Раде Кончар — один из самых известных партизан бывшей Югославии, сообщает телеканал "Россия 24". За попытку оказать сопротивление фашистам итальянский суд приговорил его к смертной казни.
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