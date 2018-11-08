Пожилой злоумышленник сломал памятник герою-антифашисту в Хорватии

В Хорватии вандал сломал ногу во время попытки разрушить памятник герою антифашисткого сопротивления Раде Кончару. Хулигану удалось повредить монумент, однако он не смог рассчитать траекторию его падения.

Преступника отвезли в ближайший травмпункт. А за порчу памятника — завели уголовное дело. Источники из хорватских СМИ сообщают, что вандалу больше 60-ти лет. Его имя не разглашают в интересах следствия.

Раде Кончар — один из самых известных партизан бывшей Югославии, сообщает телеканал "Россия 24". За попытку оказать сопротивление фашистам итальянский суд приговорил его к смертной казни.