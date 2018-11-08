Чилийский полицейский вертолет попал под обстрел неизвестных

В чилийском регионе Араукания неизвестные злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия полицейский вертолет. Местные СМИ сообщают, что пули пробили кабину вертолета, несколько из них попали в обшивку в области топливного бака.

Попавший под обстрел вертолет принимал участие в полицейской операции по поиску угнанного автомобиля. После нападения пилот совершил экстренную посадку, передает ТАСС.