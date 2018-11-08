В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

В Хакасии подростки вытащили из горящего дома трех детей — семимесячного мальчика и девочек четырех и 11 лет.

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов села Красноозерное. Очевидцами стали двое подростков 15 и 16 лет. Они сообщили о возгорании и еще до прибытия первых расчетов вывели детей наружу. Пожарные ликвидировали открытый огонь за считаные минуты и вскоре полностью справились с возгоранием, сообщает "Россия 24".

По предварительным причинам, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электроприборов. Площадь возгорания составила 59 квадратных метров. Как сообщили в региональном МЧС, сейчас решается вопрос о награждении смельчаков.

В октябре этого года в Петропавловске-Камчатском 15-летняя школьница Карина Парышева спасла из пожара пятерых детей — двух родных братьев и своих маленьких соседей. МЧС намерено представить девочку к ведомственной награде.