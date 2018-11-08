Тема:

Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 30 минут назад

Новости Наука

8 ноября 201810:05 Евгения Ефимова

Найдена новая опасность недосыпа

Исследование может объяснить, почему некоторые люди чувствуют себя плохо после короткого сна.
Фото Global Look Press.

Недостаток сна связан с огромным количеством негативных последствий для здоровья человека. Недавно учёные из Университета Пенсильвании назвали ещё одну причину, по которой людям следует придерживаться рекомендуемой нормы сна.

Оказалось, что взрослые люди, спящие примерно по шесть часов в сутки, больше других рискуют получить лёгкое обезвоживание (или дегидратацию) организма.

Возникновение такого состояния может быть связано с особым гормоном, который регулирует количество воды в теле, в частности, увеличивает реабсорбцию (то есть повышает концентрацию мочи и уменьшает её объём) в протоках почек.

Специалисты изучили информацию о здоровье 20 тысяч взрослых людей, проживающих в США и Китае. Испытуемые предоставили данные о привычках сна и анализы мочи (были изучены биомаркеры регулирования воды).

Выяснилось, что у людей, которые спали около шести часов в сутки, риск возникновения обезвоживания организма был повышен на 16-59% по сравнению с теми, кто высыпался в течение положенных восьми часов.

На данном этапе авторы работы говорят о корреляции между двумя параметрами. Другими словами, они пока не могут заявить о конкретной причинно-следственной связи между недосыпом и обезвоживанием организма. Между тем исследователи предлагают возможное объяснение.

Одним из основных гормонов, регулирующих количество воды в теле, является вазопрессин. Он вырабатывается гипоталамусом и участвует в процессе образования мочи.

В 2010 году канадские учёные из Университета Макгилла выяснили, что циркадные ритмы человека влияют на регулирование уровня вазопрессина.

Тогда специалисты предположили, что содеражние вазопрессина увеличиваются во время сна, особенно в конце цикла сна.

По мнению американских учёных, именно этот механизм отвечает за корреляцию между недосыпом и ненадлежащим регулированием воды в организме.

Как говорит ведущий автор недавнего исследования Ашер Розингер (Asher Rosinger), если человек спит ночью только шесть часов, это может сказаться на регулировании воды в организме.

"Если вы проснётесь раньше положенного, мы можете пропустить время [в конце цикла сна], когда выделяется наибольшее количество гормона, что вызовет нарушение в регулировании воды", — добавляет он.

В пресс-релизе исследования уточняется, что обезвоживание негативным образом сказывается на многие системы и функции организма, включая познавательную способность, настроение и физическую работоспособность. Так называемое хроническое обезвоживание может привести к более серьёзным проблемам: повышенному риску возникновения инфекций мочевыводящих путей и камней в почках.

При этом авторы работы подчёркивают, что на сегодняшний день они предложили лишь гипотезу. На следующем этапе исследования они намерены установить взаимосвязь между сном и регулированием воды в организме.

Тем не менее Розингер считает, что исследование его команды уже сейчас может объяснить, почему некоторые люди чувствуют себя плохо после короткого сна: они могут быть немного обезвожены. Специалисты советуют людям пить чуть больше воды в те дни, когда они спят меньше обычного.

Авторы работы представили результаты своего исследования в издании Sleep.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других опасностях недосыпа. Постоянная нехватка сна приводит к "самопоеданию" мозга, депрессии и даже суициду.

Более того, люди, лишённые сна, чаще признаются в действиях, которых не совершали.

Ранее по теме

Сейчас

09:12

Пожар в Хакасии: подростки спасли детей

06:42

Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

03:34

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

02:38

Художник Оскар Рабин скончался во Флоренции

00:04

Скончался композитор Франсис Лэй

23:51

На Кипре найдено тело туристки из России

23:40

Во Франции снова обрушился дом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

1 час назад
В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

1 час назад
Курьеры, провизоры, кладовщики: банда драгдилеров производила наркотики в промышленных масштабах

Курьеры, провизоры, кладовщики: банда драгдилеров производила наркотики в промышленных масштабах

2 часа назад
Скончался композитор Франсис Лэй

Скончался композитор Франсис Лэй

10 часов назад
Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

5 часов назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

1 час назад
Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

5 часов назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

10 часов назад
Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

16 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

29 минут назад
ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

4 часа назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

7 часов назад
Первые зрители увидели новый фильм Сергея Урсуляка "Ненастье"

Первые зрители увидели новый фильм Сергея Урсуляка "Ненастье"

14 часов назад
592
Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

18 часов назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Помогите спасти Савве зрение и жизнь

06.11.2018 13:37
Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

1 час назад
Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

1 час назад
Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

4 часа назад
Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

4 часа назад
Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

7 часов назад
В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

8 часов назад
Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

10 часов назад
Во Франции снова обрушился дом

Во Франции снова обрушился дом

10 часов назад
Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США

11 часов назад
Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

12 часов назад
Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

12 часов назад
Выборы в США: проигравшие или победители

Выборы в США: проигравшие или победители

12 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

12 часов назад
Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

13 часов назад
В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

14 часов назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

15 часов назад
Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

15 часов назад
Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

16 часов назад
Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

17 часов назад
Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

17 часов назад
Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

17 часов назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

17 часов назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

18 часов назад
Одиночество приводит к слабоумию

Одиночество приводит к слабоумию

19 часов назад
Назван самый грязный город Европы

Назван самый грязный город Европы

21 час назад
Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

21 час назад
Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

07.11.2018 10:25
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01