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8 ноября 201810:06

Аленичев продолжит возглавлять "Енисей" до зимней паузы в чемпионате

Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что в ближайшее время Дмитрий Аленичев продолжит тренировать "Енисей". Именно он выведет команду на матч чемпионата России против "Краснодара", который состоится 11 ноября.

"В Краснодар на игру нашу команду повезет Аленичев и тренерская команда. Каких-то решений по расторжению отношений — на сегодня этот вопрос не стоит. И я с Аленичевым лично разговаривал. Мы нашли понимание и компромисс", — цитирует Алексеева Чемпионат.com.

Также он сообщил, что у Аленичева был разговор с губернатором Красноярского края, который поставил перед тренером определенные задачи.

Напомним, что ранее Аленичев был отстранен от работы с "Енисеем". Исполнять обязанности главного тренера было поручено Александру Алексееву, работавшему с молодежной командой.

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