Захарова об американских выборах: русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выборы в Конгресс США, пошутила про "русских хакеров", передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, 6 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс США​​​. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли его в палате представителей.

Ранее власти РФ не раз опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, не существует.