Премьера фильма "Ненастье". Фотолента

Премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" по мотивам одноименного романа Алексея Иванова прошла 7 ноября в кинотеатре "Иллюзион". Первыми фильм посмотрели создатели фильма - актеры и съемочная группа. Гостями премьеры стали также известные кинематографисты.