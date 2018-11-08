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8 ноября 201811:20

Форвард "МанСити" Стерлинг извинился перед "Шахтером" и судьей за "левый" пенальти

EPA

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" извинился перед соперником и главным судьей за случайное падение футболиста в штрафной, приведшее к назначению одиннадцатиметрового удара в ворота украинской команды.

"Я оказался на газоне и обернулся. Не думаю, что почувствовал контакт. Это было нехорошо. Я ударился о газон, слегка задев его, поэтому прошу прощения у рефери и "Шахтера", — приводит слова Стерлинга РИА Новости.

Напомним, что "Манчестер Сити" разгромил дома донецкий "Шахтер" со счетом 6:0. Второй мяч в этой встрече был забит с пенальти, который был назначен после падения в штрафной форварда "горожан" Рахима Стерлинга. Главный судья матча венгр Виктор Кашшаи ошибся в этом моменте, посчитав, что английского футболиста сбил защитник "Шахтера".

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