7 погибших при стрельбе в Калифорнии: стрелку пытался противостоять шериф

Полиция округа Вентура (штат Калифорния) сообщила о массированной стрельбе вечером 7 ноября в заведении Borderline Grill & Bar в городке Таузенд Оукс, где проходила студенческая вечеринка. К настоящему времени известно о семерых погибших и многочисленных раненых. В числе погибших заместитель местного шерифа. По предварительным данным, он попытался противостоять преступнику.

В настоящее время район улицы Мурпарк-роуд, где расположен бар оцеплен, сообщает The Los Angeles Times. На месте происшествия работает Группа по борьбе с терроризмом ФБР.

По свидетельству очевидцев, неизвестный мужчина подошел к бару, достал пистолет и начал беспорядочно палить, а затем продолжил стрельбу внутри заведения. Сообщают, что он произвел около 30 выстрелов.

Около 23:30 вечера 27-летний Обри Райан находился неподалеку от дверей ресторана, в котором сидели 15 его друзей. В этот момент в бар ворвался незнакомец и начал стрелять в потолок, что-то крича. Друг вытолкнул Райана на открытую верканду, чтобы он смог убежать. Судьба друга пока неизвестна.

Другой свидетель, отказавшийся назваться, сообщил, что террорист находился в баре почти час — до половины первого ночи.

Бар Borderline специализируется на кантри-музыке, живые концерты которой проходят тут почти каждый день. Вечером 7 ноября в баре была запланирована вечеринка College country night для студентов местного колледжа и всех желающих. Студенческая газета Pepperdine также сообщила, что жильцы кампуса находились в баре во время массированной атаки незнакомца.