РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан

В Московском патриархате удивлены заявлением президента Украины Петра Порошенко о месте РПЦ в его стране, передает "Интерфакс".

В телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда задал вопрос, что имеет в виду Порошенко, заявляя, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.

"Он что имеет в виду? Кого? На Украине — одна каноническая православная церковь. И называется она Украинская православная церковь. Ее предстоятель Блаженнейший митрополит Онуфрий, ее духовенство и миряне — украинские граждане. Порошенко имеет в виду миллионы граждан Украины?".

Как сообщалось, ранее в ходе международной конференции в Киеве Порошенко заявил, что "Российской православной церкви "нечего делать" на Украине".