При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

В новосибирской школе номер 82 на пятерых пятиклассниц упали навесные шкафы вместе с вытяжками. Пять девочек получили ушибы мягких тканей головы и конечностей, еще одна получила более серьезные травмы, передает "Интерфакс". Шкафы повесили в августе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.