Лига Европы. Самедов не сыграет за "Спартак" против "Рейнджерс"

Участник чемпионата мира-2018 в составе сборной России, полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов не сыграет за свой клуб в матче группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". Матч пройдет в Москве в четверг, 8 ноября.

При этом источник спортивного портала Чемпионат.Ru не сообщает о причине непопадания Самедова в заявку "красно-белых". 34-летний футболист не был травмирован и выходил на поле в последних по времени матча национального первенства.