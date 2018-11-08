Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 ноября 201814:30

Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

Пассажиры и экипаж самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Архангельской области, ждут спасателей – к месту происшествия уже вылетел вертолет Ми-8. Однако посадка вертолета может быть осложнена тем, что самолет сел в непроходимой местности – практически в болоте, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Между тем, МВД проводит проверку по факту жесткой посадке. Предварительная причина – обледенение фюзеляжа.

В результате жесткой посадки, по предварительным данным, пострадавших нет. На борту Ан-2 находились 11 пассажиров, среди них один ребенок, и два члена экипажа.

Планируется, что всех вывезут вертолетом в аэропорт Васьково, он расположен в 12 километрах от Архангельска.

Сейчас

14:35

Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

13:32

При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

12:49

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

12:29

В Архангельской области Ан-2 с пассажирами сел на деревья

11:22

В одном из баров Калифорнии произошла перестрелка

09:12

Пожар в Хакасии: подростки спасли детей

06:42

Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Весь в черном и в дыму". При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

"Весь в черном и в дыму". При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

1 час назад
Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

41 минута назад
Захарова об американских выборах: русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"

Захарова об американских выборах: русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"

3 часа назад
Сноудена обвинили в сознательной клевете

Сноудена обвинили в сознательной клевете

2 часа назад
При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

2 часа назад
Королеву красоты приговорили к 13 годам за вымогательство и похищение человека

Королеву красоты приговорили к 13 годам за вымогательство и похищение человека

1 час назад
Злоключения российских олигархов за рубежом

Злоключения российских олигархов за рубежом

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

2 часа назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

5 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

5 часов назад
ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

9 часов назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

12 часов назад
"Ненастье": история о дружбе, выборе, драматических судьбах и войне

"Ненастье": история о дружбе, выборе, драматических судьбах и войне

2 часа назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

3 часа назад
Не упусти свой шанс стать телезвездой

Не упусти свой шанс стать телезвездой

3 часа назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

1 час назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

1 час назад
Ледяная глыба, упавшая с неба, пробила крышу дома в Бристоле

Ледяная глыба, упавшая с неба, пробила крышу дома в Бристоле

1 час назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

3 часа назад
Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

3 часа назад
Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

3 часа назад
Сотрудники МВД изъяли почти тонну наркотиков и задержали 18 человек

Сотрудники МВД изъяли почти тонну наркотиков и задержали 18 человек

3 часа назад
Моуринью объяснил свой жест в адрес болельщиков в матче с "Ювентусом"

Моуринью объяснил свой жест в адрес болельщиков в матче с "Ювентусом"

4 часа назад
В Москве появится еще одна линия метро

В Москве появится еще одна линия метро

4 часа назад
Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

5 часов назад
В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

5 часов назад
Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

5 часов назад
Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

5 часов назад
Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

5 часов назад
Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

8 часов назад
Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

9 часов назад
Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

9 часов назад
Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

9 часов назад
Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

11 часов назад
В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

12 часов назад
Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

14 часов назад
Скончался композитор Франсис Лэй

Скончался композитор Франсис Лэй

15 часов назад
Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

15 часов назад
Во Франции снова обрушился дом

Во Франции снова обрушился дом

15 часов назад
Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

17 часов назад
Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

17 часов назад
Выборы в США: проигравшие или победители

Выборы в США: проигравшие или победители

17 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

17 часов назад
Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

17 часов назад
В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

19 часов назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

19 часов назад
Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

20 часов назад
Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

21 час назад
Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

21 час назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

23 часа назад
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01