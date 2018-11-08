Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

Пассажиры и экипаж самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Архангельской области, ждут спасателей – к месту происшествия уже вылетел вертолет Ми-8. Однако посадка вертолета может быть осложнена тем, что самолет сел в непроходимой местности – практически в болоте, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Между тем, МВД проводит проверку по факту жесткой посадке. Предварительная причина – обледенение фюзеляжа.

В результате жесткой посадки, по предварительным данным, пострадавших нет. На борту Ан-2 находились 11 пассажиров, среди них один ребенок, и два члена экипажа.

Планируется, что всех вывезут вертолетом в аэропорт Васьково, он расположен в 12 километрах от Архангельска.