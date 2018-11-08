Продолжительность жизни не сильно зависит от генетики

Согласно общепринятому мнению, если родители, бабушки и дедушки дожили до преклонного возраста, то и их дети смогут претендовать на звание долгожителя. Иными словами, именно генетика отвечает за продолжительность жизни. Между тем недавнее исследование показало, что генетический фактор играет гораздо меньшую роль в этом вопросе, чем считалось прежде.

Специалисты использовали в новой работе такое понятие как наследуемость. Речь идёт о показателе того, насколько изменчивость определённого признака, например, продолжительности жизни, объясняется генетикой людей, а не факторами окружающей среды (образом жизни).

В более ранних работах наследуемость продолжительности жизни оценивалась в 15-30 процентов.

"Потенциально мы можем узнать много вещей о биологии старения благодаря генетике. Но если же наследуемость продолжительности жизни будет низкой, это ставит под сомнение то, что мы можем узнать и насколько легко это сделать", — говорит Грэм Руб (Graham Ruby), ведущий автор недавнего исследования.

Собственно, недавно специалисты научно-исследовательской компании Calico Life Sciences, принадлежащей Alphabet Inc, под руководством Руби решили разобраться в наследуемости продолжительности жизни. К слову, цель Calico Life Sciences как раз заключается в изучении биологии старения.

Сначала учёные отобрали 54 миллионов генеалогических древ, включавших шесть миллиардов человек. Все данные были получены благодаря проекту Ancestry. По итогу они проанализировали информацию о более чем 400 миллионах человек, в основном американцев европейского происхождения. Каждый "испытуемый" приходился кому-то родителем, ребёнком или супругом.

Из-за того, что учёные должны были знать точную продолжительность жизни всех невольных участников исследования, в работе рассматривалась информация об уже умерших людях. Обычно они жили в 1800-х и начале 1900-х годов.

Первоначальный анализ показал следующее: при сравнении долголетия братьев, сестёр и двоюродных родственников наследуемость продолжительности жизни действительно составляет от 20 до 30 процентов (как и было показано ранее).

Впрочем, совсем не удивительно, что продолжительность жизни братьев и сестёр схожа. Между тем учёные выяснили, что продолжительность жизни супругов была более схожей, чем у кровных родственников.

Тщательно изучая полученную информацию, специалисты заметили, что продолжительность жизни совпадала даже у сводных братьев и сестёр, а также сводных двоюродных братьев и сестёр.

Возникает закономерный вопрос: почему у отдалённых и некровных родственников была схожая продолжительность жизни?

Если говорить о супругах, то совпадение в продолжительности жизни можно объяснить одинаковой средой, отмечается в пресс-релизе работы. Муж и жена проживают в одном доме, питаются одинаковыми продуктами и разделяют одни и те же привычки сна (негенетические факторы). Всё это также может сказываться на долголетии.

Специалисты предположили, что здесь может иметь место эффект так называемой ассортативности, неслучайный подбор пар, когда люди выбирают схожих партнёров. Большой набор данных позволил исследователям изучить этот эффект.

Как предположил Руби, если ассортативность действительно играет роль в вопросе долголетия, то факторы, влияющие на продолжительность жизни, будут схожи у супругов.

И действительно, когда исследователи учли ассортативность, наследуемость продолжительности жизни упала до семи процентов.

Конечно же, продолжительность жизни супруга узнать заранее нельзя. "Обычно люди женятся до того, как один их них умер", — шутит Руби.

По этой причине ассортативность опирается на другие характеристики. Основой такого выбора могут быть генетические или социокультурные факторы (а возможно, и то, и другое).

Например, речь может идти об уровне дохода, что также влиет на долголетие. Люди из состоятельных семей обычно выбирают себе супругов из "своего круга". Подобные факторы, стоящие за ассортативностью, могут объяснять схожесть в продолжительности жизни у некровных родственников, полагают авторы работы.

По их мнению, полученные результаты означают, что предыдущие исследования существенно завышали наследуемость продолжительности жизни.

"Истинная наследуемость продолжительности жизни человека, скорее всего, составляет не более семи процентов", — заключает Руби.

Результаты работы его команды представлены в научном издании Genetics.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году. Кроме того, мы сообщали о том, что учёные усомнились в пределах долголетия.