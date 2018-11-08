Тема:

Здоровое долголетие и старение 46 минут назад

Новости Наука

8 ноября 201814:23 Евгения Ефимова

Продолжительность жизни не сильно зависит от генетики

Наследуемость продолжительность жизни человека, скорее всего, составляет не более семи процентов.
Фото Global Look Press.

Согласно общепринятому мнению, если родители, бабушки и дедушки дожили до преклонного возраста, то и их дети смогут претендовать на звание долгожителя. Иными словами, именно генетика отвечает за продолжительность жизни. Между тем недавнее исследование показало, что генетический фактор играет гораздо меньшую роль в этом вопросе, чем считалось прежде.

Специалисты использовали в новой работе такое понятие как наследуемость. Речь идёт о показателе того, насколько изменчивость определённого признака, например, продолжительности жизни, объясняется генетикой людей, а не факторами окружающей среды (образом жизни).

В более ранних работах наследуемость продолжительности жизни оценивалась в 15-30 процентов.

"Потенциально мы можем узнать много вещей о биологии старения благодаря генетике. Но если же наследуемость продолжительности жизни будет низкой, это ставит под сомнение то, что мы можем узнать и насколько легко это сделать", — говорит Грэм Руб (Graham Ruby), ведущий автор недавнего исследования.

Собственно, недавно специалисты научно-исследовательской компании Calico Life Sciences, принадлежащей Alphabet Inc, под руководством Руби решили разобраться в наследуемости продолжительности жизни. К слову, цель Calico Life Sciences как раз заключается в изучении биологии старения.

Сначала учёные отобрали 54 миллионов генеалогических древ, включавших шесть миллиардов человек. Все данные были получены благодаря проекту Ancestry. По итогу они проанализировали информацию о более чем 400 миллионах человек, в основном американцев европейского происхождения. Каждый "испытуемый" приходился кому-то родителем, ребёнком или супругом.

Из-за того, что учёные должны были знать точную продолжительность жизни всех невольных участников исследования, в работе рассматривалась информация об уже умерших людях. Обычно они жили в 1800-х и начале 1900-х годов.

Первоначальный анализ показал следующее: при сравнении долголетия братьев, сестёр и двоюродных родственников наследуемость продолжительности жизни действительно составляет от 20 до 30 процентов (как и было показано ранее).

Впрочем, совсем не удивительно, что продолжительность жизни братьев и сестёр схожа. Между тем учёные выяснили, что продолжительность жизни супругов была более схожей, чем у кровных родственников.

Тщательно изучая полученную информацию, специалисты заметили, что продолжительность жизни совпадала даже у сводных братьев и сестёр, а также сводных двоюродных братьев и сестёр.

Возникает закономерный вопрос: почему у отдалённых и некровных родственников была схожая продолжительность жизни?

Если говорить о супругах, то совпадение в продолжительности жизни можно объяснить одинаковой средой, отмечается в пресс-релизе работы. Муж и жена проживают в одном доме, питаются одинаковыми продуктами и разделяют одни и те же привычки сна (негенетические факторы). Всё это также может сказываться на долголетии.

Специалисты предположили, что здесь может иметь место эффект так называемой ассортативности, неслучайный подбор пар, когда люди выбирают схожих партнёров. Большой набор данных позволил исследователям изучить этот эффект.

Как предположил Руби, если ассортативность действительно играет роль в вопросе долголетия, то факторы, влияющие на продолжительность жизни, будут схожи у супругов.

И действительно, когда исследователи учли ассортативность, наследуемость продолжительности жизни упала до семи процентов.

Конечно же, продолжительность жизни супруга узнать заранее нельзя. "Обычно люди женятся до того, как один их них умер", — шутит Руби.

По этой причине ассортативность опирается на другие характеристики. Основой такого выбора могут быть генетические или социокультурные факторы (а возможно, и то, и другое).

Например, речь может идти об уровне дохода, что также влиет на долголетие. Люди из состоятельных семей обычно выбирают себе супругов из "своего круга". Подобные факторы, стоящие за ассортативностью, могут объяснять схожесть в продолжительности жизни у некровных родственников, полагают авторы работы.

По их мнению, полученные результаты означают, что предыдущие исследования существенно завышали наследуемость продолжительности жизни.

"Истинная наследуемость продолжительности жизни человека, скорее всего, составляет не более семи процентов", — заключает Руби.

Результаты работы его команды представлены в научном издании Genetics.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году. Кроме того, мы сообщали о том, что учёные усомнились в пределах долголетия.

Ранее по теме

Сейчас

14:35

Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

13:32

При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

12:49

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

12:29

В Архангельской области Ан-2 с пассажирами сел на деревья

11:22

В одном из баров Калифорнии произошла перестрелка

09:12

Пожар в Хакасии: подростки спасли детей

06:42

Крупный пожар в пригороде Иркутска ликвидирован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Весь в черном и в дыму". При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

"Весь в черном и в дыму". При стрельбе в Таузенд Оукс погибли 13 человек

1 час назад
Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

Обледенение фюзелляжа: пассажиры и экипаж севшего в тайге Ан-2 ждут спасателей

38 минут назад
Захарова об американских выборах: русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"

Захарова об американских выборах: русские хакеры не "грубо вмешивались", а "тонко сыграли"

3 часа назад
Сноудена обвинили в сознательной клевете

Сноудена обвинили в сознательной клевете

2 часа назад
При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

При падении навесных шкафов в новосибирской школе пострадали пять девочек

2 часа назад
Королеву красоты приговорили к 13 годам за вымогательство и похищение человека

Королеву красоты приговорили к 13 годам за вымогательство и похищение человека

1 час назад
Злоключения российских олигархов за рубежом

Злоключения российских олигархов за рубежом

3 часа назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

В Вильнюсе умер актер из "Зимней вишни" и "Американской трагедии"

2 часа назад
В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

В соцсетях возмутились требованиям к костюмам детей на утреннике

5 часов назад
Найдена новая опасность недосыпа

Найдена новая опасность недосыпа

5 часов назад
ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты

9 часов назад
Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

Художник Оскар Рабин умер во Флоренции

12 часов назад
"Ненастье": история о дружбе, выборе, драматических судьбах и войне

"Ненастье": история о дружбе, выборе, драматических судьбах и войне

2 часа назад
Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Непридуманные истории. Узнай больше о настоящих фермерах! Всероссийская перепись фермеров "Свое"

3 часа назад
Не упусти свой шанс стать телезвездой

Не упусти свой шанс стать телезвездой

3 часа назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

57 минут назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

1 час назад
Ледяная глыба, упавшая с неба, пробила крышу дома в Бристоле

Ледяная глыба, упавшая с неба, пробила крышу дома в Бристоле

1 час назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев

2 часа назад
Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

Потенциальное лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал

3 часа назад
Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

3 часа назад
Сотрудники МВД изъяли почти тонну наркотиков и задержали 18 человек

Сотрудники МВД изъяли почти тонну наркотиков и задержали 18 человек

3 часа назад
Моуринью объяснил свой жест в адрес болельщиков в матче с "Ювентусом"

Моуринью объяснил свой жест в адрес болельщиков в матче с "Ювентусом"

4 часа назад
В Москве появится еще одна линия метро

В Москве появится еще одна линия метро

4 часа назад
Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

Журналист CNN устроил перепалку с Трампом в прямом эфире

5 часов назад
В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

В Хакасии двое подростков спасли из огня трех детей

5 часов назад
Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

Вести.net: из Microsoft уходит один из ключевых топ-менеджеров

5 часов назад
Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело

5 часов назад
Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

Обзор смартфона Meizu 16th: флагман с суффиксом

5 часов назад
Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

Samsung показала сгибающийся пополам смартфон

8 часов назад
Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

Виктория Скрипаль полагает, что ее дядя уже скончался

9 часов назад
Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

Полиция предотвратила драку между фанатами ЦСКА и "Ромы" перед матчем Лиги чемпионов

9 часов назад
Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

9 часов назад
Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

Иранские нефтетанкеры стали "кораблями-призраками"

11 часов назад
В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

В Варшаве стартует крупнейший в мире фестиваль российского кино

12 часов назад
Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

Мошенница или жертва: эскортница из Ростова обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа

14 часов назад
Скончался композитор Франсис Лэй

Скончался композитор Франсис Лэй

15 часов назад
Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

Дмитрий Рыболовлев остается под судебным контролем

15 часов назад
Во Франции снова обрушился дом

Во Франции снова обрушился дом

15 часов назад
Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

Следователи изучают видеозаписи в доме, где произошло двойное убийство

17 часов назад
Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину без объяснения причин

17 часов назад
Выборы в США: проигравшие или победители

Выборы в США: проигравшие или победители

17 часов назад
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

17 часов назад
Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

Любительская рыбалка в России по-прежнему будет бесплатной

17 часов назад
В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

В Китае мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме

19 часов назад
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

19 часов назад
Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

Маска не поможет: китайская технология идентифицирует граждан по походке

20 часов назад
Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

Астрономы открыли "космический фонтан", бьющий из окрестностей огромной чёрной дыры

20 часов назад
Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

21 час назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

23 часа назад
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01