"С какого перепуга я должен смотреть рекламу?": возмущения мужчины в кинотеатре сняли на видео

В одном из кинотеатров Москвы мужчина после начала сеанса вышел из зала и устроил скандал с работниками заведения. "С какого перепуга я должен смотреть рекламу?" — задавал риторический вопрос недовольный зритель и требовал жалобную книгу.

"Я тысячу плачу только за пиво, которое стоит 50 рублей, а мне еще втюхивают рекламу!" — кричал конфликтный мужчина и обещал метнуть стул в барную стойку. Себя скандалист назвал потребителем, а работника заведения, которому угрожал вызовом прокурора, назвал "Васьком".

О дальнейших похождениях недовольного зрителя и о том, получил ли он жалобную книгу, не сообщается.