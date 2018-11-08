Америка дала актеру Штефанко хлеб насущный, но разрушила семью

Сын шахтера из Донецкой области Олег Штефанко практически сразу покорил Москву, поступив с первого захода в знаменитое Щепкинское училище, в 1981 году уже сыграл свою первую главную роль в мелодраме "Бедная Маша".

А когда наступили 1990-е, как и многие люди творческих профессий Олег остался без работы. Дома же его ждали голодные дочь и жена.

Тогда Штефанко, которые был уже известным актером, сыгравшим в фильмах "В поисках капитана Гранта", "Точка возврата", "Бухта смерти" и других, решил уехать в США.

Оказавшись в Нью-Йорке без денег и без знакомых, он брался за любую работу, сменив в первые годы жизни в Америке около двадцати профессий: официанта, охранника, бармена, таксиста, продавца машин и мебели.

Однажды раздался звонок и прозвучала страшная весть: в России убили его брата: Стас работал в милиции и был внедрен в одну из банд.

Вылететь на родину он не мог: не было ни денег, ни необходимых документов, и безутешную мать пришлось успокаивать по телефону из-за океана.

Дочь и жену он забрал к себе в США только через два года после того, как сам там обосновался.

Вскоре Олег начал сниматься в Голливуде, и его даже стали узнавать на улицах американских городов.

Дочь пошла в школу в Калифорнии, у супругов родился сын Джон. Причем, Олег присутствовал при родах жены и первым взял малыша на руки.

В Россию Олег приехал только в 2002 году – тогда умер его отец. И тогда актер понял, что в США ему очень не хватало театра, а в России была возможность работать в антрепризе.

В итоге жена с детьми остались в Соединенных Штатах. А вскоре супруга, с которой они прожили 26 лет, заговорила о разводе.

Сейчас Олег Штефанко большую часть времени живет в России, снимается в кино и отказывается от заманчивых предложений из Голливуда.

В Москве же он встретил свою вторую жену, с которой недавно отметили 5-летие совместной жизни.

Что Роберт Де Ниро подарил Олегу, и какую роль в его обустройстве в США сыграл Олег Видов? Почему он расстался с первой женой, как вспоминает работу отца на шахте в Донецке и спускался ли "в недра" он сам, и в чем корит себя после смерти брата?

Об этом и не только Олег Штефанко рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".