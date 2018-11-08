У пологовского потрошителя, убившего более 100 человек, не выдержало сердце

В житомирской колонии умер Сергей Ткач. Причиной смерти пологовского маньяка стала сердечная недостаточность, сообщает телеканал "1+1"​​​.

В 2008 году Ткач был приговорен к пожизненному заключению за убийство 37 человек. Последней его жертвой стала 9-летняя девочка Катя. Ткач не просто насиловал и убивал — он снимал скальпы, делал трепанацию черепа, вырезал отдельные участки мозга. Свои преступления он совершал в Крыму, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Украинская полиция искала убийцу 22 года, напоминает РИА Новости. Причем Ткач утверждал, что совершил более ста убийств. Доказательства до сих пор собирает следствие.

Находясь в колонии, Ткач женился на россиянке Елене. Она рассказала, что увидела его в 16 лет по телевизору. Это были видеосъемки следственных действий. Елена решила, что этот человек не такой как все, и написала ему письмо. Когда спустя полгода она приехала к нему в гости в колонию, Ткач сделал ей предложение. Елена решила навсегда связать свою жизнь с маньяком.

В 2016 году у них родилась дочь. Однако родители Елены отобрали у нее девочку, чтобы она "не попала к этому уроду, который ее изнасилует и убьет". А сам Ткач признавался, что хочет еще детей.