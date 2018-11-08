Пассажиров Ан-2, севшего в лесу, доставили в Архангельск

После вынужденной посадки самолета Ан-2 в Архангельской области мужчина и ребенок доставлены в больницы, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС в четверг.

Как пояснили в ведомстве, мужчина 1967 года рождения с вывихом кисти госпитализирован в областную клиническую больницу Архангельска. Семимесячный ребенок, находившийся на борту, доставлен в Архангельскую областную детскую клиническую больницу для осмотра медиками. 62-летняя пассажирка получила ссадины на лбу, о ее госпитализации в МЧС не уточняют.

Все остальные пассажиры данного рейса эвакуированы в аэропорт Архангельска. Рассматривается вопрос об их размещении и организации питания.

Как сообщалось ранее, из-за обледенения самолет Ан-2 с 11 пассажирами и двумя членами экипажа, выполнявший рейс по маршруту Васьково-Мезень, совершил жесткую посадку в 50 км от Архангельска в лесу. Владелец самолета "Второй Архангельский объединенный авиаотряд".

Из-за особенностей рельефа местности вертолет МИ-8 санавиации не смог приземлиться на место ЧП, спасатели поднимали людей с помощью специальных устройств.

По информации оперативного штаба ЧС, самолет сильно поврежден.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".