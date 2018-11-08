Времени у нас нет: ФСБ предложит решение проблемы радикализации молодежи

Федеральная служба безопасности России представит президенту свои предложения по решению проблемы радикализации молодежи.

"С этим надо что-то делать. Времени у нас нет. Надо принимать соответствующие меры", — заявил глава ФСБ Александр Бортников после совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".

По словам директора ФСБ, радикализация молодых людей происходит на разной почве: политической, националистической, исламистской — иногда молодежные группировки начинают использовать и флаг террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

"Замес националистический, анархистский, левый, правый, исламистский, но суть в том, что люди гибнут", — указал Бортников, подчеркнув, что активно работать над решением этой проблемы должны не только силовики, но и органы власти, гражданское общество, образовательные учреждения.